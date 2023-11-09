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Каждое третье преступление - дача взятки. Как в Алтайском крае борются с коррупцией

Каждое третье преступление - дача взятки. Как в Алтайском крае борются с коррупцией

Коррупция не только приносит потери бюджету, но и препятствует развитию экономики Как в Алтайском крае борются с коррупцией, какие экономические преступления совершаются чаще и появились ли новые криминальные схемы amic.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Каждое третье преступление - дача взятки. Много писано. а проще посмотреть на существующие Законы. Они изначально предусматривают эти преступления десятками лишних и не нужных бумаг для решения какого либо вопроса. Проще дать чем за этими бумагами бегать, подошвы можно стереть!
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