Каждое третье преступление - дача взятки. Как в Алтайском крае борются с коррупцией

Коррупция не только приносит потери бюджету, но и препятствует развитию экономики Как в Алтайском крае борются с коррупцией, какие экономические преступления совершаются чаще и появились ли новые криминальные схемы amic.
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