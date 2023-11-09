Каждое третье преступление - дача взятки. Как в Алтайском крае борются с коррупцией

Геннадий Бережнов

Каждое третье преступление - дача взятки. Много писано. а проще посмотреть на существующие Законы. Они изначально предусматривают эти преступления десятками лишних и не нужных бумаг для решения какого либо вопроса. Проще дать чем за этими бумагами бегать, подошвы можно стереть!