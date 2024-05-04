Украина генералы 2024 елда ниләр булачагын фаразлаган Россиянең Харьков яки Сумны яулап алу: https://intertat.
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Украина генералы 2024 елда ниләр булачагын фаразлаган Россиянең Харьков яки Сумны яулап алу: https://intertat.