В агентстве ООН по Палестине отреагировали на сообщения о тоннеле ХАМАС

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) просит провести независимое расследование информации о том, что под штаб-квартирой организации в Газе найден туннель ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии