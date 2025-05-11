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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бринд’Амор о шатауте Андерсена в 3-м матче серии с «Вашингтоном»: «Ключ к победе. В 1-м периоде «Каролина» немного подсела, он удержал нас в игре»

Бринд’Амор о шатауте Андерсена в 3-м матче серии с «Вашингтоном»: «Ключ к победе. В 1-м периоде «Каролина» немного подсела, он удержал нас в игре»

«Каролина» обыграла «Кэпиталс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:0, 2-1).  35-летний датский вратарь «Харрикейнс» сыграл на ноль, отразив 21 бросок.

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