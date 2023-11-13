Венгрия отказалась одобрить выделение средств ЕС на оружие Украине

Венгрия отказалась одобрить выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира без гарантий Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины о невключении венгерских компаний в список «международных спонсоров войны».
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