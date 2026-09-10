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Царьград

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ФСБ задержала агента СБУ за подготовку терактов против посольства GB

ФСБ задержала агента СБУ за подготовку терактов против посольства GB

ФСБ России задержала агента СБУ за подготовку терактов против британского посольства в Москве. Задержанный, сотрудник охраны, действовал по указаниям украинского блогера, собирая данные о дипломатах с целью вовлечения Британии в конфликт.

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