КОТ КОСТЯН Финны народ флегматичный, пока трезвые, но всему есть предел. Нынешняя боль граждан Суоми – отсутствие на столе брусники.
Русские устроили в Финляндии ягодную катастрофу
Комментарии
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ЮС
Юрентий Сантилимонович
Чёт хотелось бы верить , что в этом году у финов урожай ягод был. В Мурманской области 2.5 месяца дождей не было и грибы только недавно пошли ,а с ягодами борода.
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4 час.
Наталья Мустафина
Там ягоды выращивают промышленным способом. Поэтому и полив есть. Странно, что собирают вручную. В кино показывали - машинами.
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2 час.
лл
лина любимцева
Да не нужны эти финны, триста лет... Что там у них, и как - плевать!! Пятки у НАТО пусть целуют!!
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2 час.
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