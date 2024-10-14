Русские устроили в Финляндии ягодную катастрофу

ЮС Юрентий Сантилимонович Чёт хотелось бы верить , что в этом году у финов урожай ягод был. В Мурманской области 2.5 месяца дождей не было и грибы только недавно пошли ,а с ягодами борода.

Наталья Мустафина Там ягоды выращивают промышленным способом. Поэтому и полив есть. Странно, что собирают вручную. В кино показывали - машинами.