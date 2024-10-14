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Русские устроили в Финляндии ягодную катастрофу

Русские устроили в Финляндии ягодную катастрофу

КОТ  КОСТЯН Финны народ флегматичный, пока трезвые, но всему есть предел. Нынешняя боль граждан Суоми – отсутствие на столе брусники.

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Комментарии
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ЮС
Юрентий Сантилимонович
Чёт хотелось бы верить , что в этом году у финов урожай ягод был. В Мурманской области 2.5 месяца дождей не было и грибы только недавно пошли ,а с ягодами борода.
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4 час.
Наталья Мустафина
Там ягоды выращивают промышленным способом. Поэтому и полив есть. Странно, что собирают вручную. В кино показывали - машинами.
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2 час.
лл
лина любимцева
Да не нужны эти финны, триста лет... Что там у них, и как - плевать!!  Пятки у НАТО пусть целуют!!
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2 час.

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