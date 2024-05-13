Макаревич согласился помогать ВСУ в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Музыкант Андрей Макаревич* поддержал Украину и не отказался помогать ВСУ. Об этом он сам рассказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), опубликованном на Rutube-канале.