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Макаревич согласился помогать ВСУ в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Макаревич согласился помогать ВСУ в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом

Музыкант Андрей Макаревич* поддержал Украину и не отказался помогать ВСУ. Об этом он сам рассказал во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), опубликованном на Rutube-канале.

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Комментарии
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Какая Макаревич знаменитость? Грязный , вечно немытый , выживший из ума маразматик.Сколько можно о нем писать?Ему давно пора на погост
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17 час.
ЛС
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