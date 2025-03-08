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Два майора: Великобритания поставит американские многоцелевые барражирующие боеприпасы Украине

Два майора: Великобритания поставит американские многоцелевые барражирующие боеприпасы Украине

Великобритания поставит американские многоцелевые барражирующие боеприпасы УкраинеМинистерство обороны Великобритании заключило сделку с британским подразделением американской оборонной технологической компании Anduril на поставку барражирующих боеприпасов/БПЛА Altius-600M и Altius-700M на сумму … .

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