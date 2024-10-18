Москва должна ответить ЕС «зеркально» в ситуации с активами, которые у нас украли, и кредитом Украине Москва получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине.
Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно
Комментарии
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Семен Демин
Пятая колонна, олигархи, компрадорская буржуазия. Именно они все решают в РФ.
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7 час.
Семен Демин
Разграбление России идет полным ходом.
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7 час.
Валерий Фоменков
"У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно" Именно так и действуют в ЕС, только по отношению к России. А в России все беды исходят от российских барыг (они ласково называют себя "предпринимателями" и "олигархами"). Интересы российских барыг кристально ясны и не имеют ничего общего с интересами российского народа - разбазарить природные ресурсы страны, к которым они присосались благодаря алкашу Ельцину, а всю прибыль от разворованного разместить в зарубежных банках. Это аксиома. Нынешняя российская власть, показательно пощипывая одного-двух барыг, продолжает холить и лелеять всю их основную массу, вопреки населению России. И ведь ничего с этим нельзя поделать - так завещал Великий Алкаш!
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3 час.
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