Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валерий Фоменков
    "У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно" Именно так и действуют в ЕС, т...Только конфискаци...
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Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Москва должна ответить ЕС «зеркально» в ситуации с активами, которые у нас украли, и кредитом Украине Москва получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине.

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Комментарии
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Семен Демин
Пятая колонна, олигархи, компрадорская буржуазия. Именно они все решают в РФ.
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7 час.
Семен Демин
Разграбление России идет полным ходом.
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7 час.
Валерий Фоменков
&quot;У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно&quot; Именно так и действуют в ЕС, только по отношению к России. А в России все беды исходят от российских барыг (они ласково называют себя &quot;предпринимателями&quot; и &quot;олигархами&quot;). Интересы российских барыг кристально ясны и не имеют ничего общего с интересами российского народа - разбазарить природные ресурсы страны, к которым они присосались благодаря алкашу Ельцину, а всю прибыль от разворованного разместить в зарубежных банках. Это аксиома. Нынешняя российская власть, показательно пощипывая одного-двух барыг, продолжает холить и лелеять всю их основную массу, вопреки населению России. И ведь ничего с этим нельзя поделать - так завещал Великий Алкаш!
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3 час.

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