Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Валерий Фоменков

"У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно" Именно так и действуют в ЕС, только по отношению к России. А в России все беды исходят от российских барыг (они ласково называют себя "предпринимателями" и "олигархами"). Интересы российских барыг кристально ясны и не имеют ничего общего с интересами российского народа - разбазарить природные ресурсы страны, к которым они присосались благодаря алкашу Ельцину, а всю прибыль от разворованного разместить в зарубежных банках. Это аксиома. Нынешняя российская власть, показательно пощипывая одного-двух барыг, продолжает холить и лелеять всю их основную массу, вопреки населению России. И ведь ничего с этим нельзя поделать - так завещал Великий Алкаш!