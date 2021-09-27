В Челябинске задержали вора, поставившего кражу люков на поток

В Челябинске задержали серийного вора. Мужчина промышлял кражей люков сетевых колодцев. Как уже сообщал «Новый День», с начала года в городе из-за открытых произошло несколько серьезных происшествий: погибла женщина, в открытые люки упали дети.
В Челябинске задержали серийного вора. Мужчина промышлял кражей люков сетевых колодцев. Как уже сообщал «Новый День», с начала года в городе из-за открытых произошло несколько серьезных происшествий: погибла женщина, в открытые люки упали дети.
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