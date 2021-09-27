smi.media

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Какие то скунсы вонючие.«Надёжный транзит...
  • Россиянин
    Просто Украина прекратит свое существование. Конечно, весь Запад заголосит в голос и введет санкции. Впервой что ли?)В России заявили,...
  • Александр борисов
    появление подобных публикаций наглядно демострирует скорое появление баз НАТО в холяндии. Ну а ответ в виде размещен...В России заявили,...

В Челябинске задержали вора, поставившего кражу люков на поток

В Челябинске задержали серийного вора. Мужчина промышлял кражей люков сетевых колодцев. Как уже сообщал «Новый День», с начала года в городе из-за открытых произошло несколько серьезных происшествий: погибла женщина, в открытые люки упали дети.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх