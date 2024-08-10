На фестивале «Небо России» в Рязанской области провели вечернее свечение

«Погода позволила нам провести вечернее свечение: это было красиво, радостно, сказочно. Это наконец осуществилось: для такого свечения погоды на фестивале не было последние несколько лет», – написали организаторы.
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