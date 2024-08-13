Вратарь «Флориды» Бобровский оформил карту болельщика: видео

Он отметил, что является фанатом «Зенита» Вратарь клуба НХЛ «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил карту болельщика и посетил матч петербургского «Зенита» с московским «Динамо», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
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