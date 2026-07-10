От скептицизма до паранойи: психолог объяснила, чем опасна подозрительность

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. В клинической психиатрии паранойя представляет собой бредовое расстройство, при котором человек воспринимает несуществующую угрозу, тогда как в политике этот термин чаще описывает повышенную настороженность, пояснила клинический психолог Мария Таскесиги.