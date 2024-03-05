Как разговорить собеседника: закон Каннингема — психологический трюк, который может быть полезен

Обязательно воспользуйтесь этой маленькой человеческой слабостью. Представьте, что вы слышите абсолютно серьёзный вопрос: «„Титаник“ ведь потопили инопланетяне, верно?» Какой будет ваша реакция? Скорее всего, вы удивитесь чужому невежеству и посмеётесь.