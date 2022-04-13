Европа идет на войну

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Пошли на шестой круг: собравшиеся вчера в Люксембурге главы европейских внешнеполитических ведомств особо и не скрывали, что целью нового «заседалова» должен стать очередной пакет рестрикций в отношении России За прошедшие шесть недель Москва, по мысли тех, кто вводил первый, второй и далее по списку раунды ограничительных мер, должна была если не пасть в объединенные европейские ноги, то по крайней мере почувствовать на себе все танталовы муки (ударение на первый слог) умирающей экономики.