Рогов: ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск-Константиновка

Вооруженные силы РФ установили огневой контроль над трассой между Красноармейском и Константиновкой в ДНР, сообщил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.