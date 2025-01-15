Участники СВО получают высокие должности на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ФедералПресс. В Приморье и Якутске бывшие участники специальной военной операции получили важные государственные назначения, подтвердив свою преданность Родине и высокие профессиональные качества.
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