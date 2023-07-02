«Вагнер» по госконтрактам получил 858 млрд. рублей

Группа «Вагнер» Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг «Конкорд» оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».