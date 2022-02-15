В Тверской области мужчина заплатит штраф за наезд на пенсионерку

В суд направлено дело 38-летнего жителя поселка Сонково. В мае 2021 года мужчина двигался на своем автомобиле, не смог выбрать подходящую скорость и из-за этого совершил наезд на 74-летнюю пенсионерку, причинив вред здоровью средней тяжести.