🇷🇺 В Крыму православная церковь празднует память святого благоверного великого князя Александра Невского В честь этого в кафедральном соборе Александра Невского в Симферополе проводится литургия, на которой присутствует Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
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