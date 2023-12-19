Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спецназ ВС РФ из АГС-17 «Пламя» поразил живую силу ВСУ на Купянском направлении

Спецназ ВС РФ из АГС-17 «Пламя» поразил живую силу ВСУ на Купянском направлении

Бойцы подразделения специального назначения группировки войск «Запад» уничтожили живую силу украинской армии, выявленную на наблюдательном и опорном пунктах в лесополосе на Купянском направлении в зоне проведения СВО.

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