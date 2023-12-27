В Германии допустили «временный» отказ Киева от территорий: «До США уже дошло»

Для достижения перемирия на Украине, еë руководству, возможно, придëтся признать, что занятые Россией территории им «временно недоступны», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое вышло сегодня, 27 декабря.