В Германии допустили «временный» отказ Киева от территорий: «До США уже дошло»

Для достижения перемирия на Украине, еë руководству, возможно, придëтся признать, что занятые Россией территории им «временно недоступны», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое вышло сегодня, 27 декабря.
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