В День памяти и скорби Геннадий Новосельцев обратился к жителям области

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев обратился к калужанам в День памяти и скорбиПредседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев обратился к калужанам в День памяти и скорби.
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