Посол России назвал последствия вступления Украины в ЕС

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов назвал последствия вступления Украины в Европейский союз. По его словам, это нереализуемый проект, который обернется политическим крахом для его инициаторов из числа европейских бюрократов в Брюсселе.
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