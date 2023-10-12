Иран предложил России решение проблемы зернового экспорта

Заместитель главы Министерства экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани заявил, что Иран предлагает Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны.
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