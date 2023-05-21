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Осквернившего Коран россиянина предложили направить отбывать наказание в регион с мусульманским населением

Осквернившего Коран россиянина предложили направить отбывать наказание в регион с мусульманским населением

После вынесения приговора следует направить лицо, осквернившее Коран в Волгограде, в регион с преимущественно мусульманским населением.

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