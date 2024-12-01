Nutrients: спиртное, жирная рабы и злаки уменьшают шансы развития артрита

Британские ученые из Университета Лидса и Оксфордского университета выяснили, что умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском ревматоидного артрита, тогда как чай может увеличить шансы развития этой болезни.
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