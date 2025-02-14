Профессор Малинен: заключенное за спиной ЕС соглашение по Украине сработает

Global Look Press/Christoph Reichwein/dpa Заключенная за спиной Евросоюза сделка по разрешению конфликта на Украине может сработать, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.
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