В Приморском районе Петербурга теплоэнергетики заменят более 7500 метров трубопроводов

Как в подвальных помещениях, так и под землей На северо-западе Петербурга в районе квартала 28А Озеро Долгое в Приморском районе ГУП «ТЭК СПб» проведет замену более 7500 метров трубопроводов.
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