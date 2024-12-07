Миддлтон в старом пальто появилась на службе в Вестминстерском аббатстве

Принцесса Уэльская постепенно возвращается к своим обязанностям. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми LEGION-MEDIAСемья принца Уильяма в полном составе посетила службу «Вместе на Рождество» в Вестминстерском аббатстве.
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