NI: идея США поставить ядерное оружие Украине для защиты от "Орешника" безумна

Американский журнал рассказал об идее Пентагона разместить на Украине ядерные бомбы B-61.Администрация Байдена рассматривает вопрос о поставках Украине ядерного оружия для защиты от новейшей русской ракеты "Орешник".
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