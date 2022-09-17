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ВСУ захватили в Купянске иностранных студентов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские подразделения задержали семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.

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