ВСУ захватили в Купянске иностранных студентов

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Украинские подразделения задержали семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже в Купянске, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале.