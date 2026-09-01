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"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине

"Смена пластинки, а не музыки": глава заксобрания Запорожской области разнес идею выборов на Украине

Возможные президентские выборы на Украине станут очередным этапом трагического спектакля с заранее известным концом, заявил председатель Законодательного Собрания Запорожской области Виктор Емельяненко, передает 1 сентября РИА Новости .

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