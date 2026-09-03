КХЛ не назвала конкретных причин отказа российским журналистам в аккредитации

Елена Никитченко/ТАСС Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не дала внятных объяснений по лишению сезонной аккредитации группы известных хоккейных обозревателей, в том числе спецкора "Спорт-Экспресса" Алексея Шевченко, а попытки ФСЖР получить разъяснения не привели к конкретным ответам.