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КХЛ не назвала конкретных причин отказа российским журналистам в аккредитации

КХЛ не назвала конкретных причин отказа российским журналистам в аккредитации

Елена Никитченко/ТАСС Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не дала внятных объяснений по лишению сезонной аккредитации группы известных хоккейных обозревателей, в том числе спецкора "Спорт-Экспресса" Алексея Шевченко, а попытки ФСЖР получить разъяснения не привели к конкретным ответам.

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