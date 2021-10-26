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Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство

Наталья Орейро и ее сын получили российское гражданство

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства 44-летней известной уругвайской актрисе и певице Наталье Орейро и ее девятилетнему сыну Мерлину Атауальпе, которого она родила от своего мужа Рикардо Мольо.

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