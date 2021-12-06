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Российские либералы с тревогой говорят о распаде Запада

Российские либералы с тревогой говорят о распаде Запада

Внутриполитический кризис в США довёл до полного упадка концепцию однополярного мира. Об этом в ходе XI «Форума свободной России» заявила научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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