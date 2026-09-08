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Актер из комедии "Елки" умер от остановки сердца в 32 года

Актер из комедии "Елки" умер от остановки сердца в 32 года

Российский актер Павел Меленчук ушел из жизни за неделю до своего 32-летия. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает "АиФ".

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