Глава МИД КНР: Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения не будут поколеблены никаким поворотом событий

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения не поколеблют никакие повороты событий, не говоря уже о вмешательстве третьей стороны, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И.
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