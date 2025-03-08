Глава МИД КНР: Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения не будут поколеблены никаким поворотом событий

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения не поколеблют никакие повороты событий, не говоря уже о вмешательстве третьей стороны, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И.