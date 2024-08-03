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Захарова назвала угрозы Киева Крымскому мосту частью предвыборной кампании США

Захарова назвала угрозы Киева Крымскому мосту частью предвыборной кампании США

Угрозы Киеву Крымскому мосту могут быть частью предвыборной кампании США. Так слова главы главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщают «Известия».

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