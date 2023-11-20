Авиакомпаниям предложили начать полеты из РФ в Северную Корею

Росавиация предложила авиакомпаниям начать регулярные полеты в Пхеньян. «Делегация Росавиации посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)