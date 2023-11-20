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Авиакомпаниям предложили начать полеты из РФ в Северную Корею

Росавиация предложила авиакомпаниям начать регулярные полеты в Пхеньян. «Делегация Росавиации посетила Северную Корею для согласования с управлением гражданской авиации КНДР организации рейсов российских перевозчиков в Пхеньян.

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