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Обновление детской музыкальной школы № 2 в Горно-Алтайске завершат досрочно

Обновление детской музыкальной школы № 2 в Горно-Алтайске завершат досрочно

15 сентября в рамках Дня муниципалитета в Горно-Алтайске глава Республики Алтай Андрей Турчак проверил, как идет капремонт детской музыкальной школы № 2 имени А.

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