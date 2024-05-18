В МАЗе рассказали, как потеряли один грузовик перед стартом бахи «Арчеда»МАЗ-СПОРТавтоРуководитель и гонщик МАЗ-СПОРТавто Сергей Вязович объяснил, почему команда приехала на баху «Арчеда» с тремя машинами, но выставила на старт два экипажа.