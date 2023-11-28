Воронков забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ, выиграв борьбу в углу в матче с «Бостоном». У него 10 очков в 17 играх

Россиянин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Бостоном» (5:2). В первом периоде он выиграл борьбу за шайбу в углу площадки у Дерека Форборта, после чего прошел к воротам и пробил Джереми Сваймена броском с острого угла.