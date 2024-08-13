Вторжение ВСУ в Курскую область: зачем это было Военные и террористические мотивыУ любого события должна быть определенная мотивация.
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Вторжение ВСУ в Курскую область: зачем это было Военные и террористические мотивыУ любого события должна быть определенная мотивация.
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