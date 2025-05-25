Путин: поступки бойцов СВО ничем не отличаются от подвигов Матросова и Гастелло

Героические поступки российских бойцов в зоне спецоперации ничем не отличаются от подвигов Александра Матросова и Николая Гастелло во время Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин.
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