В Нигерии власти начали переговоры с бандитами, захватившими 287 школьников

Власти штата Кадуна связались с помощью посредника с бандитами, которые три дня назад похитили 287 школьников и преподавателей, и ведут с ними переговоры об освобождении захваченных, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Punch.
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