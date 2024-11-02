Появление Новиковой, серьезный Хазанов, приветливый Каневский с женой: открытие нового сезона в Доме актера

31 октября прошло открытие нового сезона в Центральном Доме актера имени Яблочкиной. На вечере, посвященном ушедшему из жизни Александру Ширвиндту, можно было увидеть много известных персон.
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