Представитель МИД Захарова: Финляндия стала бездумно ретранслировать политику НАТО

Финляндия стала «бездумным ретранслятором» политики НАТО после вступления в Альянс. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение нового финского правительства сократить финансовую помощь государствам Африки.
Финляндия стала «бездумным ретранслятором» политики НАТО после вступления в Альянс. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение нового финского правительства сократить финансовую помощь государствам Африки.
Свежие комментарии