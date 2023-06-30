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Представитель МИД Захарова: Финляндия стала бездумно ретранслировать политику НАТО

Представитель МИД Захарова: Финляндия стала бездумно ретранслировать политику НАТО

Финляндия стала «бездумным ретранслятором» политики НАТО после вступления в Альянс. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение нового финского правительства сократить финансовую помощь государствам Африки.

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