Василий Анохин анонсировал увеличение выплат для погашения ипотеки многодетными семьями и молодыми специали

Также упростят получение этих мер. Отдельная поддержка в Смоленской области ждёт семьи участников спецоперации Правительство Смоленской области в ближайшее время существенно увеличит размеры выплат для погашения ипотеки многодетными семьями и молодыми специалистами, а также упростит условия их получения, заявил глава региона Василий Анохин.
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